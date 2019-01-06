В США женщина забеременела и родила, не выходя из комы





Пациентка поступила в больницу ещё в 2008 году, сообщили местные СМИ. Сотрудники медицинского учреждения не обладали сведениями о беременности женщины до начала родов. Малыш появился на свет за 3 дня до нового года, его состояние стабильное. В связи с произошедшим руководство клиники изменило правило работы сотрудников. Теперь врачам-мужчинам можно подходить к пациенткам лишь в сопровождении коллеги-женщины.