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В США женщина забеременела и родила, не выходя из комы

Американские правоохранители начали расследование на предмет возможного изнасилования. Дело в том, что жительница Финикса, находясь в состоянии комы, забеременела и родила ребёнка.
В США женщина забеременела и родила, не выходя из комы

Пациентка поступила в больницу ещё в 2008 году, сообщили местные СМИ. Сотрудники медицинского учреждения не обладали сведениями о беременности женщины до начала родов. Малыш появился на свет за 3 дня до нового года, его состояние стабильное. В связи с произошедшим руководство клиники изменило правило работы сотрудников. Теперь врачам-мужчинам можно подходить к пациенткам лишь в сопровождении коллеги-женщины.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:38

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