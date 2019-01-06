АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Марат Башаров после избиения жены уехал во Францию кататься на лыжах

Актер Марат Башаров после избиения супруги уехал во Францию кататься на лыжах. По слухам, покинула пределы России и сама Елизавета Шевыркова.
Марат Башаров после избиения жены уехал во Францию кататься на лыжах

Скандал разразился в конце декабря после того, как брат Шевырковой рассказал о том, что его сестру избил Марат Башаров. Якобы, избранница знаменитого артиста после побоев попала в больницу с переломом носа. При этом сами супруги комментировать ситуацию категорически отказались. В итоге стало известно, что Елизавета Шевыркова вместе с сыном отправилась в Таиланд, а Марат Башаров улетел во Францию. При этом некоторые осведомленные источники сообщили, что артист отдыхает с дочерью на горнолыжном курорте, выглядит при этом вполне счастливым и спокойным. Марат Башаров с удовольствием катается на лыжах, веселится с наследницей и ведет себя так, будто никакой истории с избиением жены не было.
Марат Башаров после избиения жены уехал во Францию кататься на лыжах

К слову, по неподтвержденной информации, это не первый скандал в звездном семействе. Около года назад Марат Башаров уже был замечен в подобной истории. Тогда он сломал Елизавете Шевырковой руку, афишировать семейные неурядицы жена Башарова не стала.

Ранее скандальную ситуацию прокомментировала Анита Цой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Победители «Русского лото» не торопятся забирать
Ученые рассказали, чем полезен холодный душ
Марат Башаров после избиения жены уехал во
Король Малайзии отрекся от престола после
В России качество бензина будет контролироваться
Знаменитый повар-гик Монро-Кассель выпустит новую
В США женщина забеременела и родила, не выходя из
Ведунья предсказала Анастасии Заворотнюк
В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма
Оксана Самойлова рассказала о хорошем аппетите
Отец Меган Маркл обвинил принца Гарри в
Астрономы показали голубую туманность в форме
После скандала в Абу-Даби все композиции Егора
Эксперты назвали главные причины сбоев в Windows
Эксперты рассказали, какие изменения внесут в
Мария Кожевникова отыскала крестного отца,
Китай стремится первым выйти на контакт с
Елена Темникова сообщила в Instagram о планах
Китай объявил об экспорте боевой лазерной
Туристы жалуются на «эпидемию» клопов в
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Учёные рассказали, почему Тихий океан становится
Эксперты: Алкоголь одинаково перерабатывается
ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019
Иосиф Пригожин рассказал, как 16 лет назад
Юлия Барановская вспомнила, как Андрей Аршавин
На выставке CES представят мышь EasySMX Ring
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался,
Анжелика Варум экономит на концертных нарядах
Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в
Просмотреть все новости