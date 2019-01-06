Марат Башаров после избиения жены уехал во Францию кататься на лыжах
Актер Марат Башаров после избиения супруги уехал во Францию кататься на лыжах. По слухам, покинула пределы России и сама Елизавета Шевыркова.
Скандал разразился в конце декабря после того, как брат Шевырковой рассказал о том, что его сестру избил Марат Башаров. Якобы, избранница знаменитого артиста после побоев попала в больницу с переломом носа. При этом сами супруги комментировать ситуацию категорически отказались. В итоге стало известно, что Елизавета Шевыркова вместе с сыном отправилась в Таиланд, а Марат Башаров улетел во Францию. При этом некоторые осведомленные источники сообщили, что артист отдыхает с дочерью на горнолыжном курорте, выглядит при этом вполне счастливым и спокойным. Марат Башаров с удовольствием катается на лыжах, веселится с наследницей и ведет себя так, будто никакой истории с избиением жены не было.
К слову, по неподтвержденной информации, это не первый скандал в звездном семействе. Около года назад Марат Башаров уже был замечен в подобной истории. Тогда он сломал Елизавете Шевырковой руку, афишировать семейные неурядицы жена Башарова не стала.
Ранее скандальную ситуацию прокомментировала Анита Цой.
Скандал разразился в конце декабря после того, как брат Шевырковой рассказал о том, что его сестру избил Марат Башаров. Якобы, избранница знаменитого артиста после побоев попала в больницу с переломом носа. При этом сами супруги комментировать ситуацию категорически отказались. В итоге стало известно, что Елизавета Шевыркова вместе с сыном отправилась в Таиланд, а Марат Башаров улетел во Францию. При этом некоторые осведомленные источники сообщили, что артист отдыхает с дочерью на горнолыжном курорте, выглядит при этом вполне счастливым и спокойным. Марат Башаров с удовольствием катается на лыжах, веселится с наследницей и ведет себя так, будто никакой истории с избиением жены не было.
К слову, по неподтвержденной информации, это не первый скандал в звездном семействе. Около года назад Марат Башаров уже был замечен в подобной истории. Тогда он сломал Елизавете Шевырковой руку, афишировать семейные неурядицы жена Башарова не стала.
Ранее скандальную ситуацию прокомментировала Анита Цой.