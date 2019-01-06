Ученые рассказали, чем полезен холодный душ





Ученые уверены, что человеческий организм быстро привыкнет к низкой температуре, и со временем данная процедура станет доступнее. А результат только порадует, ведь кожа станет мягче, исчезнут прыщи и угревая сыпь. Это касается и людей, у которых диагностирована экзема. Специалисты из Голландии провели исследование, в котором приняли участие 3 тысячи добровольцев. В итоге выяснилось, что те, кто мылся в холодной воде, на 29% реже болел простудой. А сотрудники Университета Содружества Вирджинии (США) обнаружили положительное влияние холодного душа (20 градусов) на психическое состояние человека. Симптомы депрессии и беспокойства снизились, а произошло это за счет выброса эндорфинов в кровь.Еще холодный душ полезен с точки зрения экономии и сохранения окружающей среды. Во-первых, горячая вода намного дороже холодной, а во-вторых, при нагреве воды происходит большой выброс парниковых газов.