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Знаменитый повар-гик Монро-Кассель выпустит новую книгу рецептов по мотивам Skyrim

Знаменитый повар-гик Челси Монро-Кассель выпустит новую книгу рецептов по мотивам компьютерной игры Skyrim. Неожиданный продукт выйдет под названием The Elder Scrolls: The Official Cookbook.
Знаменитый повар-гик Монро-Кассель выпустит новую книгу рецептов по мотивам Skyrim

Подобный опыт у Монро-Кассель уже присутствует, ранее она адаптировала рецепты под реалии сегодняшнего дня по материалам, присутствующим в онлайн-играх World of Warcraft и Hearthstone и в киноистории «Игра престолов». Новый сборник научит кулинаров готовить изысканные сладкие рулеты. В издание войдет свыше 60 оригинальных рецептов. При этом автор утверждает, что они не потребуют от желающих взглянуть на гастрономический мир по-новому каких-либо необычных ингредиентов, типа лунного сахара, ушей фальмеров или пальцев гигантов. Книга Монро-Кассель будет продаваться через обычные продуктовые магазины.

Челси Монро-Кассель прославилась после выпуска гастрономического справочника под названием «Пир Льда и Огня, получившего в быту название поваренная книга «Игры престолов». Своему успеху, по мнению критиков, повар-гик, должна быть благодарна профессионализму в фотографии. Сама кулинарный обозреватель всегда заверяла, что в список литературных знаменитостей попала случайно.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:38

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