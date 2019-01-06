Знаменитый повар-гик Монро-Кассель выпустит новую книгу рецептов по мотивам Skyrim





Подобный опыт у Монро-Кассель уже присутствует, ранее она адаптировала рецепты под реалии сегодняшнего дня по материалам, присутствующим в онлайн-играх World of Warcraft и Hearthstone и в киноистории «Игра престолов». Новый сборник научит кулинаров готовить изысканные сладкие рулеты. В издание войдет свыше 60 оригинальных рецептов. При этом автор утверждает, что они не потребуют от желающих взглянуть на гастрономический мир по-новому каких-либо необычных ингредиентов, типа лунного сахара, ушей фальмеров или пальцев гигантов. Книга Монро-Кассель будет продаваться через обычные продуктовые магазины.Челси Монро-Кассель прославилась после выпуска гастрономического справочника под названием «Пир Льда и Огня, получившего в быту название поваренная книга «Игры престолов». Своему успеху, по мнению критиков, повар-гик, должна быть благодарна профессионализму в фотографии. Сама кулинарный обозреватель всегда заверяла, что в список литературных знаменитостей попала случайно.