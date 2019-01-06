В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма Падманабхасвами





О тайне запечатанной двери храма Падманабхасвами известно давно. Пять подобных хранилищ уже были вскрыты ранее, явив миру уникальные артефакты прошлого, включая драгоценности и золото. Это произошло в 2011 году, а стоимость находки оценили в 22 миллиарда долларов.Но шестое помещение внушает определенный страх. Дело в том, что железная дверь, украшенная рельефными изображениями змей, не имеет ни замочных скважин, ни дверных ручек, ни петель. Местные жители говорят, что дверь герметично закрыта по технологиям древних. И чтобы вскрыть ее, потребуется сильный духом человек, который прочитает нужную мантру. Но то ли такого человека нет, то ли мантру забыли в веках, но только дверь все еще остается закрытой.И пока власти вынашивают меркантильные планы о том, как потратить еще не найденные сокровища, местные жители и верующие призывают не открывать дверь. Ведь после этого планету накроет лавина бедствий и страданий. Очередной апокалипсис, одним словом.