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В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма Падманабхасвами

Власти города Тривандрам (Индия) продолжают обсуждать возможность вскрытия таинственного хранилища в храме Падманабхасвами, надеясь таким простым способом поправить финансовое положение региона. Но многочисленные верующие категорически выступают против этого решения, уверяя, что после вскрытия двери на Землю обрушится хаос.

В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма Падманабхасвами

О тайне запечатанной двери храма Падманабхасвами известно давно. Пять подобных хранилищ уже были вскрыты ранее, явив миру уникальные артефакты прошлого, включая драгоценности и золото. Это произошло в 2011 году, а стоимость находки оценили в 22 миллиарда долларов.

В Индии хотят вскрыть таинственную дверь храма Падманабхасвами

Но шестое помещение внушает определенный страх. Дело в том, что железная дверь, украшенная рельефными изображениями змей, не имеет ни замочных скважин, ни дверных ручек, ни петель. Местные жители говорят, что дверь герметично закрыта по технологиям древних. И чтобы вскрыть ее, потребуется сильный духом человек, который прочитает нужную мантру. Но то ли такого человека нет, то ли мантру забыли в веках, но только дверь все еще остается закрытой.


И пока власти вынашивают меркантильные планы о том, как потратить еще не найденные сокровища, местные жители и верующие призывают не открывать дверь. Ведь после этого планету накроет лавина бедствий и страданий. Очередной апокалипсис, одним словом.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:15

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