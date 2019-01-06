Ведунья предсказала Анастасии Заворотнюк банкротство





Как известно, новогодний и рождественский периоды считаются идеальными для различного рода гаданий и предсказаний. Наверное, именно поэтому гадалки в это время начинают интересоваться судьбой звезд. Не обошли они своим вниманием и актрису Анастасию Заворотнюк. По словам ведуньи Саоны, популярная артистка никогда не будет нуждаться в материальном плане, у нее имеется недвижимость, в том числе и за рубежом, однако в России у актрисы накопились проблемы, поэтому в скором времени ее объявят банкротом. Колдунья отметила, что звезду настигнет прошлое, в котором она не очень порядочно поступила с любимым человеком. Новые проблемы станут своеобразной платой за былые ошибки. При этом Саона уверена, что в наступившем году Анастасия Заворотнюк окажется в забвении, ее перестанут снимать в отечественном кино и приглашать на различного рода ток-шоу.Впрочем, бедность за рубежом российской актрисе не грозит. Также не исключено, что вскоре она станет бабушкой. При этом в целом, по словам ведуньи, в жизни Заворотнюк все будет хорошо.