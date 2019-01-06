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Оксана Самойлова рассказала о хорошем аппетите своей дочери

Знаменитая российская модель и супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова в своем блоге Instagram «пожаловалась» подписчикам на свою дочь Маю. Дело в том, что девочка очень много ест, и обеспокоенная мама водила ее на обследование. Поклонники, а особенно мамы, поспешили поделиться своими историями.
Оксана Самойлова рассказала о хорошем аппетите своей дочери

Оксана Самойлова довольно часто делится с публикой моментами из семейной жизни. Не так давно она опубликовала пост в социальной сети Instagram, который посвятила своей младшей дочери. По ее словам, у ребенка хороший аппетит, не свойственный детям в этом возрасте. «Мы были так обеспокоены этой темой, что потащили ее на обследования всякие. Все норм оказалось. Просто вот такой аппетит у человека. Мамули, кто-то сталкивался с таким?» - подытожила модель.

Читатели блога Самойловой живо отреагировали на вопрос и стали рассказывать истории из жизни своих детей. Оказалось, что многие мамы сталкиваются с подобным явлением и беспокоиться уже перестали.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:04

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