Отец Меган Маркл обвинил принца Гарри в высокомерии





Томас Маркл дал новое интервью, в котором заявил, что не отступится от наследницы, пока не поговорит с ней и ее супругом, принцем Гарри. По словам родителя, он слишком долго ждал внимания дочери, прежде чем решил к ней обратиться посредством СМИ. Отец утверждает, что не понимает, с чем связано такое отношение и молчание со стороны Меган Маркл. Родитель заявляет, что замужество дочери должно было стать для него самым важным событием, которым он мог бы гордиться, но все обернулось «кошмарным сном». Меган Маркл могла бы просто позвонить. Томас считает себя хорошим отцом, который не сделал дочери ничего плохого, и он никогда и подумать не мог, что Меган Маркл так будет к нему относиться.При этом Томас Маркл не считает, что раздавая интервью о жизни наследницы, обидел ее и ее супруга, поскольку принц Гарри такой же человек, как и все, но он ощущает свое превосходство над окружением, легко определяя с кем, стоит общаться, а с кем нет. Отец Меган Маркл называет это высокомерием со стороны нового родственника и уверяет, что продолжит попытки связаться с наследницей. Томас Маркл настроен раздавать интервью до тех пор, пока наследница не образумится.