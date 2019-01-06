Астрономы показали голубую туманность в форме песочных часов





По словам ученых, S106 IR светится голубым светом за счет ионизации молекул водорода, которая происходит из-за высокой температуры звезды почти в 10 тысяч градусов Цельсия. Она выбрасывает в окружающую ее туманность газ, который и создает видимость песочных часов. Так как звезда еще достаточно молода, ее выбросы газа происходят очень часто, поскольку она проходит процесс взросления. Этот газ в свою очередь разрушает облака, скопившегося рядом мусора и пыли, что создает такое свечение и форму.А расположена S106 IR в тысячах световых лет от Голубой планеты, в созвездии Лебедя, между Проксимой Центаврой и Солнцем.