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Астрономы показали голубую туманность в форме песочных часов

Астрономы из NASA решили показать впечатляющий снимок с изображением звезды S106 IR, которая создает голубую туманность в форме песочных часов. Еще в далеких 50-х астроном Стюарт Шарплесс внес ее в специальный каталог с порядковым номером 106.

Астрономы показали голубую туманность в форме песочных часов

По словам ученых, S106 IR светится голубым светом за счет ионизации молекул водорода, которая происходит из-за высокой температуры звезды почти в 10 тысяч градусов Цельсия. Она выбрасывает в окружающую ее туманность газ, который и создает видимость песочных часов. Так как звезда еще достаточно молода, ее выбросы газа происходят очень часто, поскольку она проходит процесс взросления. Этот газ в свою очередь разрушает облака, скопившегося рядом мусора и пыли, что создает такое свечение и форму.

А расположена S106 IR в тысячах световых лет от Голубой планеты, в созвездии Лебедя, между Проксимой Центаврой и Солнцем.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:39

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