После скандала в Абу-Даби все композиции Егора Крида снимут с эфира
После скандала в Абу-Даби все композиции Егора Крида будут сняты с эфира. Как заявили в руководстве "Русской Медиагруппы", это решение стало следствием отказа певца выступать на фестивале Russian Music Fest. К тому же организаторы мероприятия требуют миллионную компенсацию.
Егор Крид отказался выйти на сцену гала-концерта, который проходил в Абу-Даби. Закончилось все тем, что компания-организатор решила взыскать с артиста компенсацию. Также в заявлении указано, что сумма, которую придется выплатить Егору Криду, может составить несколько миллионов рублей. По информации от главы Совета директоров РМГ Сергея Бунина, ущерб от действий Егора Крида был оценен экспертами в значительную сумму. Речь идет о 4-5 миллионах рублей, поскольку певцу вменяют срыв сразу двух выступлений.
В "Русской Мелиагруппе" убеждены, что снятие с эфира композиций Крида должно стать для популярного певца серьезным уроком.
Егор Крид отказался выйти на сцену гала-концерта, который проходил в Абу-Даби. Закончилось все тем, что компания-организатор решила взыскать с артиста компенсацию. Также в заявлении указано, что сумма, которую придется выплатить Егору Криду, может составить несколько миллионов рублей. По информации от главы Совета директоров РМГ Сергея Бунина, ущерб от действий Егора Крида был оценен экспертами в значительную сумму. Речь идет о 4-5 миллионах рублей, поскольку певцу вменяют срыв сразу двух выступлений.
В "Русской Мелиагруппе" убеждены, что снятие с эфира композиций Крида должно стать для популярного певца серьезным уроком.