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Китай стремится первым выйти на контакт с инопланетянами

Китай стремится первым выйти на контакт с инопланетянами, о чем заявили сразу несколько авторитетных конспирологов. Поводом для этих выводов стал несомненный успех китайских ученых, чей космический зонд «Чанъэ-4» первым в мире совершил благополучное приземление на обратной стороне Луны.

Китай стремится первым выйти на контакт с инопланетянами

Луна издавна пользуется противоречивой славой даже среди представителей официальной науки. Многие признают, что это космическое тело старше Земли, а его неоднородная структура заставляет подозревать наличие внутренних полостей. Особо смелые уфологи даже объявили Луну космическим кораблем, построенным инопланетной цивилизацией. Другие же называли спутник просто базой пришельцев.

Китай стремится первым выйти на контакт с инопланетянами

Активные усилия по покорению Луны, предпринимаемые Китаем, не остались без внимания мировой общественности. В условиях мирового экономического кризиса и множества различных проблем Поднебесная не скрывает своей заинтересованности стать первой в вопросе покорения лунного пространства и обогнать такие космические сверхдержавы, как США и РФ.


В планах китайских исследователей откровенно говорится о намерении отправить на Луну масштабную экспедицию, построить базу и организовать ряд научно-исследовательских экспериментов. Но многие уфологи видят за этими намерениями желание первыми выйти на контакт с более развитыми цивилизациями, чтобы воспользоваться неземными технологиями и занять лидерские позиции по отношению к прочим странам мира.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:34

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