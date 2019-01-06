Эксперты назвали главные причины сбоев в Windows





Эксперты уверены, что сбои в ОС Windows начинаются не просто так, а по вполне объективным причинам. В частности они могут быть связаны с недостатком места в оперативной памяти и на жестких дисках. Это происходит, поскольку пользователи хранят файлы на рабочем столе, в то время как на нем следует оставлять только ярлыки. Как результат, на системном диске С становится все меньше места и система начинает работать со сбоями.Также на работу устройства могут влиять временные файлы и программы в автозагрузке, обычно не используемые. Отрицательное воздействие на компьютер оказывает и пыль в системе охлаждения. В таких случаях необходимо просто почистить кулеры. Также сбои могут возникать при отсутствии должной защиты от вирусов.