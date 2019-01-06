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Эксперты назвали главные причины сбоев в Windows

Эксперты из проекта «Чудо техники» озвучили главные причины сбоев и других «глюков» с операционной системой Windows от корпорации Microsoft. По мнению специалистов, компьютеры начинают работать с проблемами, а системные блоки шумят, поскольку не хватает места на жестком диске.
Эксперты назвали главные причины сбоев в Windows

Эксперты уверены, что сбои в ОС Windows начинаются не просто так, а по вполне объективным причинам. В частности они могут быть связаны с недостатком места в оперативной памяти и на жестких дисках. Это происходит, поскольку пользователи хранят файлы на рабочем столе, в то время как на нем следует оставлять только ярлыки. Как результат, на системном диске С становится все меньше места и система начинает работать со сбоями.

Также на работу устройства могут влиять временные файлы и программы в автозагрузке, обычно не используемые. Отрицательное воздействие на компьютер оказывает и пыль в системе охлаждения. В таких случаях необходимо просто почистить кулеры. Также сбои могут возникать при отсутствии должной защиты от вирусов.



 
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Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:11

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