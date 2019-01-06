Китай объявил об экспорте боевой лазерной установки LW-30





Систему LW-30 разместили на двух военных грузовиках. На первом разместилась сама установка, а на втором система, которая способна обнаружить объект, передвигающийся в воздухе. Разработчики CASIC заявили, что их боевая установка равносильна ПВО ближнего действия.Если верить характеристикам данного лазера, то расстояние его поражения составляет около 25 километров. Кроме беспилотников и других низколетающих объектов, LW-30 способна отслеживать и обезвреживать летящие бомбы и даже мины. Теперь Китай заявил, что готов поставить данную разработку на конвейер для экспорта. Продемонстрировать лазерную установку LW-30 китайские разработчики решились на ежегодной выставке Airshow China 2018, которая прошла в ноябре.