Эксперты рассказали, какие изменения внесут в новые iPhone
По словам экспертов, изменения, которые планирует внести компания Apple в смартфоны 2019, коснутся не только дизайнерских решений. Аналитики предполагают, что новые iPhone получат ряд существенных нововведений, которые сыграют немаловажную роль в опыте использования устройства.
Неотъемлемой частью улучшения новинки 2019 года станет встроенный в экран дактилоскопический датчик Touch ID. О том, какую технологию использует производитель пока не сообщается. Предполагается, что это может быть либо ультразвуковая, либо оптическая, которая является более доступной.
Скорее всего, уменьшится вырез на дисплее, а вместо разъема Lightning пользователи нового iPhone получат USB Type-C. Для создания трехмерных моделей объектов разработчики могут перенести камеру TrueDepth на обратную сторону устройства.
Неотъемлемой частью улучшения новинки 2019 года станет встроенный в экран дактилоскопический датчик Touch ID. О том, какую технологию использует производитель пока не сообщается. Предполагается, что это может быть либо ультразвуковая, либо оптическая, которая является более доступной.
Скорее всего, уменьшится вырез на дисплее, а вместо разъема Lightning пользователи нового iPhone получат USB Type-C. Для создания трехмерных моделей объектов разработчики могут перенести камеру TrueDepth на обратную сторону устройства.
Технологии
Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 12:57