Эксперты рассказали, какие изменения внесут в новые iPhone





Неотъемлемой частью улучшения новинки 2019 года станет встроенный в экран дактилоскопический датчик Touch ID. О том, какую технологию использует производитель пока не сообщается. Предполагается, что это может быть либо ультразвуковая, либо оптическая, которая является более доступной.Скорее всего, уменьшится вырез на дисплее, а вместо разъема Lightning пользователи нового iPhone получат USB Type-C. Для создания трехмерных моделей объектов разработчики могут перенести камеру TrueDepth на обратную сторону устройства.