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Эксперты рассказали, какие изменения внесут в новые iPhone

По словам экспертов, изменения, которые планирует внести компания Apple в смартфоны 2019, коснутся не только дизайнерских решений. Аналитики предполагают, что новые iPhone получат ряд существенных нововведений, которые сыграют немаловажную роль в опыте использования устройства.
Эксперты рассказали, какие изменения внесут в новые iPhone

Неотъемлемой частью улучшения новинки 2019 года станет встроенный в экран дактилоскопический датчик Touch ID. О том, какую технологию использует производитель пока не сообщается. Предполагается, что это может быть либо ультразвуковая, либо оптическая, которая является более доступной.

Скорее всего, уменьшится вырез на дисплее, а вместо разъема Lightning пользователи нового iPhone получат USB Type-C. Для создания трехмерных моделей объектов разработчики могут перенести камеру TrueDepth на обратную сторону устройства.



 
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Технологии
Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 12:57

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