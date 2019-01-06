Елена Темникова сообщила в Instagram о планах отправиться в отпуск

В Instagram Елены Темниковой появился интригующий пост. Звезда опубликовала эффектную фотографию, на которой она позирует в бежевом приталенном платье с открытой спиной. Под снимком певица сообщила, что до отпуска ей остался всего месяц, при этом селебрити поинтересовалась, а как обстоят дела у подписчиков. Поклонники принялись делиться собственными планами, некоторые пользователи с грустью сообщили, что у них отдых запланирован не раньше лета. Впрочем, нашлись и те, кто планирует отправиться на отдых как и Елена Темникова примерно через месяц. Не упустили фанаты и возможности сделать своей любимице комплимент.«Какая ты все же красивая!», «Лена, вы шикарна!», «Вы просто прекрасны!, «Очаровательная», «Лена Темникова - потрясающая певица и очень красивая девушка!» - пишут поклонникиПост Елены Темниковой об отпуске собрал более 200 000 отметок «Нравится». При этом, куда именно планирует отправиться звезда, так и остается для фанатов загадкой.