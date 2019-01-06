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Туристы жалуются на «эпидемию» клопов в гостиницах США и Европы

Туристами все чаще обсуждается тема распространения клопов в американских и европейских гостиницах. Все чаще путешественники стали жаловаться на укусы насекомых во время сна, сообщает The Telegraph.

Туристы жалуются на «эпидемию» клопов в гостиницах США и Европы

Профессор энтомологии Майкл Поттер из университета Кентукки рассказал, что в США появился новый вид клопов. Они стали более агрессивными и выносливыми к любым средствам гигиены. Такая тенденция наблюдается около 10 последних лет. Обстановка в самых туристических городах Европы почти такая же.

Майкл Поттер предполагает, что массовое нашествие клопов в кроватях отелей и гостевых домов обусловлено частыми передвижениями туристов. Дело в том, что их также стало больше, и за счет них же клопы совершают своеобразную эмиграцию по континентам. В связи с этим, прежде чем лечь в кровать номера, необходимо ее хорошо осмотреть и проверить на предмет обитания в ней этих насекомых.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:09

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