Учёные рассказали, почему Тихий океан становится холоднее





В результате исследования они смогли выяснить, что дно Тихого океана за последнее десятилетие стремительно охлаждается. Это удалось определить с помощью специальной компьютерной модели циркуляции воды океана. Оказывается, несколько десятилетий назад главные изменения произошли на глубине 1800-2600 метров, однако точную температуру похолодания выяснить не удалось. Предположительно, речь идёт о 0,02-0,08 градусах по Цельсию.Напомним, что впервые Тихий океан начал резко холодать при Малом ледниковом периоде. Ученые уверяют, что нынешний процесс является лишь остаточным явлением прежнего ледникового периода. Если же их предположение не подтвердится, то многие живые организмы в океане попросту вымрут или мутируют.