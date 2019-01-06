АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Учёные рассказали, почему Тихий океан становится холоднее

Американские исследователи, представляющие Океанографический институт в Вудс-Хоуле и Гарвардский университет, выяснили, что Тихий океан начинает постепенно охлаждаться. Эксперты на протяжении длительного отрезка времени собирали все необходимые данные, а также обращались к авторитетным научным источникам и организациям, ранее занимавшихся этим вопросом.
Учёные рассказали, почему Тихий океан становится холоднее

В результате исследования они смогли выяснить, что дно Тихого океана за последнее десятилетие стремительно охлаждается. Это удалось определить с помощью специальной компьютерной модели циркуляции воды океана. Оказывается, несколько десятилетий назад главные изменения произошли на глубине 1800-2600 метров, однако точную температуру похолодания выяснить не удалось. Предположительно, речь идёт о 0,02-0,08 градусах по Цельсию.

Напомним, что впервые Тихий океан начал резко холодать при Малом ледниковом периоде. Ученые уверяют, что нынешний процесс является лишь остаточным явлением прежнего ледникового периода. Если же их предположение не подтвердится, то многие живые организмы в океане попросту вымрут или мутируют.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Темникова сообщила в Instagram о планах
Китай объявил об экспорте боевой лазерной
Туристы жалуются на «эпидемию» клопов в
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Учёные рассказали, почему Тихий океан становится
Эксперты: Алкоголь одинаково перерабатывается
ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019
Иосиф Пригожин рассказал, как 16 лет назад
Юлия Барановская вспомнила, как Андрей Аршавин
На выставке CES представят мышь EasySMX Ring
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался,
Анжелика Варум экономит на концертных нарядах
Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в
Ученые продолжают попытки разгадать секрет
Минобороны Великобритании: Черное море никогда не
Депутат Милонов снялся в клипе и зачитал рэп про
Дочь певицы Славы Александра опубликовала
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе
Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по
Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в
Кристина Асмус и Гарик Харламов трогательно
Ученые рассказали, о чем свидетельствует желание
Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на
Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть
Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с
Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере
В Сети появились первые фото новой версии
Эксперты рассказали, почему не надо долго греть
Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала
Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян
Просмотреть все новости