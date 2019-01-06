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Эксперты: Алкоголь одинаково перерабатывается организмом в любое время суток

Эксперты утверждают, что алкоголь перерабатывается организмом человека одинаково в любое время суток, и это несмотря на то, что некоторые биологические процессы в ночное время замедляются. Иными словами, теория о том, что употреблять спиртные напитки вечером или ночью вреднее - неверна.
Эксперты: Алкоголь одинаково перерабатывается организмом в любое время суток

По словам нарколога Олега Стеценко, когда человек спит, процессы действительно замедляются, однако в случае, когда речь идет об алкоголе, то совершенно не имеет значения, когда он употреблялся - ночью или днем. При этом врач Игорь Лазарев считает, что в случае с опьянением имеются факторы намного важнее, нежели время суток. В частности очень важно отдыхать в период с полуночи до 4 часов утра. Если человек не спит, биоритмы нарушаются настолько, что употребление спиртного не играет критической роли, здесь важно, сколько человек выпил. Гепатолог Сергей Вялов в свою очередь уверяет, что печень в любое время функционирует одинаково, этому органу не важно, день это или ночь. Все поступающее в желудок затем проникает в кровь и дальше переносится в печень. Алкоголь при этом всасывается буквально в течение нескольких минут, и орган сразу начинает его перерабатывать.

Медики советуют, уж если употреблять спиртное, то делать это медленно, чтобы у печени была возможность его переработать, тогда с утра не будет болеть голова. Обезвредить алкоголь помогают витамины и ряд аминокислот.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:36

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