Эксперты: Алкоголь одинаково перерабатывается организмом в любое время суток





По словам нарколога Олега Стеценко, когда человек спит, процессы действительно замедляются, однако в случае, когда речь идет об алкоголе, то совершенно не имеет значения, когда он употреблялся - ночью или днем. При этом врач Игорь Лазарев считает, что в случае с опьянением имеются факторы намного важнее, нежели время суток. В частности очень важно отдыхать в период с полуночи до 4 часов утра. Если человек не спит, биоритмы нарушаются настолько, что употребление спиртного не играет критической роли, здесь важно, сколько человек выпил. Гепатолог Сергей Вялов в свою очередь уверяет, что печень в любое время функционирует одинаково, этому органу не важно, день это или ночь. Все поступающее в желудок затем проникает в кровь и дальше переносится в печень. Алкоголь при этом всасывается буквально в течение нескольких минут, и орган сразу начинает его перерабатывать.Медики советуют, уж если употреблять спиртное, то делать это медленно, чтобы у печени была возможность его переработать, тогда с утра не будет болеть голова. Обезвредить алкоголь помогают витамины и ряд аминокислот.