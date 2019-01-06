Иосиф Пригожин рассказал, как 16 лет назад Валерия покорила его своим взглядом
Знаменитый российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин поделился со своими подписчиками в Instagram откровением о том, что он до сих пор околдован своей женой. По его словам, все дело во взгляде.
Иосиф Пригожин не один раз в своих интервью признавался, что Валерия - самый главный и дорогой человек в его жизни. А не так давно он опубликовал пост, посвященный ее красоте. В комментариях он отметил, что для него важны в первую очередь глаза, а не попа, вес или рост. Именно ими, а точнее своим взглядом, шестнадцать лет тому назад его смогла «околдовать» Валерия. И до сих пор он ходит в таком состоянии.
Читатели блога Пригожина согласились с каждым его словом и от себя добавили, что Валерия гармонична во всем. А кто-то восхищается ее голосом, который за много лет не изменился. Многие оценили ее фигуру и трудолюбие.
Иосиф Пригожин не один раз в своих интервью признавался, что Валерия - самый главный и дорогой человек в его жизни. А не так давно он опубликовал пост, посвященный ее красоте. В комментариях он отметил, что для него важны в первую очередь глаза, а не попа, вес или рост. Именно ими, а точнее своим взглядом, шестнадцать лет тому назад его смогла «околдовать» Валерия. И до сих пор он ходит в таком состоянии.
Читатели блога Пригожина согласились с каждым его словом и от себя добавили, что Валерия гармонична во всем. А кто-то восхищается ее голосом, который за много лет не изменился. Многие оценили ее фигуру и трудолюбие.