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Иосиф Пригожин рассказал, как 16 лет назад Валерия покорила его своим взглядом

Знаменитый российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин поделился со своими подписчиками в Instagram откровением о том, что он до сих пор околдован своей женой. По его словам, все дело во взгляде.
Иосиф Пригожин рассказал, как 16 лет назад Валерия покорила его своим взглядом

Иосиф Пригожин не один раз в своих интервью признавался, что Валерия - самый главный и дорогой человек в его жизни. А не так давно он опубликовал пост, посвященный ее красоте. В комментариях он отметил, что для него важны в первую очередь глаза, а не попа, вес или рост. Именно ими, а точнее своим взглядом, шестнадцать лет тому назад его смогла «околдовать» Валерия. И до сих пор он ходит в таком состоянии.

Читатели блога Пригожина согласились с каждым его словом и от себя добавили, что Валерия гармонична во всем. А кто-то восхищается ее голосом, который за много лет не изменился. Многие оценили ее фигуру и трудолюбие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:20

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