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На выставке CES представят мышь EasySMX Ring Mouse в виде кольца для пальца

Швейцарская компания Padrone Design заявила, что будет участвовать в ежегодной потребительской выставке CES (Consumer Electronics Show) и представит там необычную компьютерную «мышь» EasySMX Ring Mouse. На данный момент проходит сбор денег, чтобы новинку смогли увидеть потенциальные пользователи.

На выставке CES представят мышь EasySMX Ring Mouse в виде кольца для пальца

EasySMX Ring Mouse представляет собой своеобразное кольцо черного цвета, которое нужно надевать на указательный палец. Встроенные сенсоры считывают движение пальцев, таким образом, они имитируют движение обычной мыши по столу или любой другой поверхности. Данные на компьютер и обратно передаются с помощью Bluetooth-подключения. А вес необычной конструкции около 8 грамм.

Заряжать EasySMX Ring Mouse нужно на специальной станции. Как утверждает разработчик, заряда должно хватить на весь день работы. На сайте Indiegogo можно сделать взнос в размере 200 долларов, чтобы поддержать разработчиков в их идее. А само мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

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