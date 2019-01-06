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Анжелика Варум экономит на концертных нарядах

Известная российская певица Анжелика Варум экономит на концертных нарядах. К такому выводу пришли ее многочисленные фанаты, заметив, как их любимица все чаще отдает предпочтение одному и тому же эффектному образу.

Анжелика Варум экономит на концертных нарядах

Поводом для обсуждений стало появление Анжелики Варум на Новогоднем музыкальном фестивале в Абу-Даби. Белоснежные брюки с высокой талией, блуза цвета фуксии с объемными рукавами и длинным «хвостом» позади – этот образ настолько легко западает в память, что многие поклонники тут же вспомнили, что певица уже неоднократно появлялась в этом наряде на публике.

Именно в этих брюках и блузке Анжелика Варум пела на фестивале «Жара», поздравляла супруга Леонида Агутина с днем рождения в одном из столичных ресторанов, а также появлялась на многих других мероприятиях. Иногда она только меняла аксессуары или обувь, но основа образа оставалась все той же.

Впрочем, преданные фанаты не стали упрекать певицу, а поспешили выразить восхищение от ее постоянства.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:27

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