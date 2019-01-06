Анжелика Варум экономит на концертных нарядах

Поводом для обсуждений стало появление Анжелики Варум на Новогоднем музыкальном фестивале в Абу-Даби. Белоснежные брюки с высокой талией, блуза цвета фуксии с объемными рукавами и длинным «хвостом» позади – этот образ настолько легко западает в память, что многие поклонники тут же вспомнили, что певица уже неоднократно появлялась в этом наряде на публике.Именно в этих брюках и блузке Анжелика Варум пела на фестивале «Жара», поздравляла супруга Леонида Агутина с днем рождения в одном из столичных ресторанов, а также появлялась на многих других мероприятиях. Иногда она только меняла аксессуары или обувь, но основа образа оставалась все той же.Впрочем, преданные фанаты не стали упрекать певицу, а поспешили выразить восхищение от ее постоянства.