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Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой

Звездный артист Святослав Ещенко, знакомый зрителю по участию в шоу «Кривое зеркало», признался, что жалеет о разводе с женой Ириной. Некоторыми подробностями шоумен поделился в программе «Привет, Андрей!».
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой

Слухи о разводе Святослава Ещенко появились минувшим летом, однако друзья, близкие и даже фанаты до последнего времени надеялись на восстановление в браке отношений. Впрочем, помириться супругам так и не удалось. По словам актера, он познакомился с женой больше 20 лет тому назад, когда его еще никто не знал, а его избранница уже работала администратором и общалась с некоторыми знаменитостями. Позже именно жена познакомила своего супруга с известной юмористкой Кларой Борисовной Новиковой. Это знакомство стало началом большой карьеры артиста на сцене.
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой

Сегодня Святослав Ещенко - популярный комик и актер. Вот только той женщины, которая помогла ему в самом начале пути рядом с ним больше нет. Сам артист признается, что сожалеет о разводе с женой. Она для него всегда была и будет идеалом женщины. Только Ирина Ещенко могла принимать его таким, какой он есть, со всеми недостатками.
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой

История с разводом артиста обросла различными слухами. Сам Ещенко говорил, что причиной расставания с женой стали давние разногласия, однако Ирина заявляла об изменах звездного шоумена. Она якобы застала его в загородном доме, где проживали помимо супруга сразу 5 женщин. Вероятно, именно это и стало той последней каплей, переполнившей чашу терпения Ирины Ещенко. Как утверждает актер, в настоящий момент для него важно оставаться с бывшей женой просто друзьями, поскольку у пары имеется общий ребенок.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:43

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