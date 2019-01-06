Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой





Слухи о разводе Святослава Ещенко появились минувшим летом, однако друзья, близкие и даже фанаты до последнего времени надеялись на восстановление в браке отношений. Впрочем, помириться супругам так и не удалось. По словам актера, он познакомился с женой больше 20 лет тому назад, когда его еще никто не знал, а его избранница уже работала администратором и общалась с некоторыми знаменитостями. Позже именно жена познакомила своего супруга с известной юмористкой Кларой Борисовной Новиковой. Это знакомство стало началом большой карьеры артиста на сцене.Сегодня Святослав Ещенко - популярный комик и актер. Вот только той женщины, которая помогла ему в самом начале пути рядом с ним больше нет. Сам артист признается, что сожалеет о разводе с женой. Она для него всегда была и будет идеалом женщины. Только Ирина Ещенко могла принимать его таким, какой он есть, со всеми недостатками.История с разводом артиста обросла различными слухами. Сам Ещенко говорил, что причиной расставания с женой стали давние разногласия, однако Ирина заявляла об изменах звездного шоумена. Она якобы застала его в загородном доме, где проживали помимо супруга сразу 5 женщин. Вероятно, именно это и стало той последней каплей, переполнившей чашу терпения Ирины Ещенко. Как утверждает актер, в настоящий момент для него важно оставаться с бывшей женой просто друзьями, поскольку у пары имеется общий ребенок.