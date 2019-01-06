АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в «слишком близких отношениях»

Ани Лорак и Лилия Подкопаева дружат уже более 20 лет. Знаменитости вместе отдыхают за рубежом, много времени проводят вместе и даже делятся одеждой. Поклонники заподозрили селебрити в «слишком близких отношениях».

Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в «слишком близких отношениях»

Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram совместный снимок со своей давней подругой, чемпионкой Лилией Подкопаевой. Под фото певица написала, что это дружба длиною в 20 лет. Как известно, Ани Лорак в 2004 году была свидетельницей на свадьбе Лилии Подкопаевой, в 2006 году спортсменка родила дочь, которую назвала в честь своей подруги Каролиной, именно это имя певицы является настоящим. Столь близкая дружба вызывает у фанатов смешанные чувства. Одни поклонники считают, что это огромный дар, другие называют такие отношения слишком близкими и слишком странными.

«Это круто! Так дружить, несмотря на время и расстояния!», «Упс! И Лиличка там!!! Хорошего отдыха девчонки», «Завидую вам, тепло у вас», «Женская дружба вечна и бесконечна! С Новым Годом и Наступающим Рождеством!», «Самые прекрасные! Ваша дружба – бесценна. Стоит брать пример!», «Странная дружба какая-то», - пишут пользователи.

Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в «слишком близких отношениях»

Поклонники продолжают обсуждать опубликованный снимок. Фотография уже собрала свыше 200 000 отметок «Нравится», и кажется, что это далеко не предел.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался,
Анжелика Варум экономит на концертных нарядах
Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в
Ученые продолжают попытки разгадать секрет
Минобороны Великобритании: Черное море никогда не
Депутат Милонов снялся в клипе и зачитал рэп про
Дочь певицы Славы Александра опубликовала
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе
Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по
Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в
Кристина Асмус и Гарик Харламов трогательно
Ученые рассказали, о чем свидетельствует желание
Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на
Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть
Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с
Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере
В Сети появились первые фото новой версии
Эксперты рассказали, почему не надо долго греть
Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала
Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян
Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25
Стали известны самые популярные вопросы от
Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов
Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее
Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную
Aviar выведет на рынок России современную версию
Ученые смогли назвать пять вариантов гибели
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Просмотреть все новости