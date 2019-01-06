Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в «слишком близких отношениях»





Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram совместный снимок со своей давней подругой, чемпионкой Лилией Подкопаевой. Под фото певица написала, что это дружба длиною в 20 лет. Как известно, Ани Лорак в 2004 году была свидетельницей на свадьбе Лилии Подкопаевой, в 2006 году спортсменка родила дочь, которую назвала в честь своей подруги Каролиной, именно это имя певицы является настоящим. Столь близкая дружба вызывает у фанатов смешанные чувства. Одни поклонники считают, что это огромный дар, другие называют такие отношения слишком близкими и слишком странными.«Это круто! Так дружить, несмотря на время и расстояния!», «Упс! И Лиличка там!!! Хорошего отдыха девчонки», «Завидую вам, тепло у вас», «Женская дружба вечна и бесконечна! С Новым Годом и Наступающим Рождеством!», «Самые прекрасные! Ваша дружба – бесценна. Стоит брать пример!», «Странная дружба какая-то», - пишут пользователи.Поклонники продолжают обсуждать опубликованный снимок. Фотография уже собрала свыше 200 000 отметок «Нравится», и кажется, что это далеко не предел.