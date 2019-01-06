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Депутат Милонов снялся в клипе и зачитал рэп про запрет рэпа

Депутат ГД Виталий Милонов красноречиво продемонстрировал свое негативное отношение к возможному запрету рэпа. Он снялся в клипе «Я буду петь свою музыку» и зачитал рэп, призывая «следить за базаром».

Депутат Милонов снялся в клипе и зачитал рэп про запрет рэпа

В небольшом музыкальном ролике Виталию Милонову приносят на подпись документ с запретом на рэп-концерт, но тот в гневе рвет бумаги на клочки, показывая свое отношение к этой злободневной теме.


Поводом для создания клипа стала серия рэп-концертов, отмененных в нескольких российских городах. Не смогли выступить перед своими зрителями такие исполнители, как Монеточка, Хаски, Элджей и группы IC3PEAK и «Френдзона». Эту тему подняли во время большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, который дал поручение разобраться в причинах происходящего.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:41

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