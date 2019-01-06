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Дочь певицы Славы Александра опубликовала совершенно «голое» фото

Дочь знаменитой исполнительницы Славы опубликовала в своем Instagram голое фото. Случилось это на второй день после того, как Александра отметила свое 20-летие. Звездная мама, кажется, ничего не имеет против столь откровенных публикаций.
Дочь певицы Славы Александра опубликовала совершенно «голое» фото

Снимок Александры Сланевской появился в Instagram начинающей звезды. Фотография выполнена в черно-белом формате и напоминает портрет обнаженной Мадонны, сделанный, когда американская певица еще не была известной. Из одежды на дочери певицы Славы присутствуют исключительно кроссовки, впрочем, снимок сделан в таком ракурсе, что рассмотреть пикантные подробности на теле девушки не представляется возможным.
Дочь певицы Славы Александра опубликовала совершенно «голое» фото

Подписчики отнеслись к публикации Александры Сланевской далеко не однозначно. Одни пользователи восхищаются природной красотой звездной наследницы, другие утверждают, что подобные посты непозволительны для столь юной особы. Впрочем, большинство поклонников пишет, что фотография не выглядит пошлой, а Александра Сланевская на ней как Лолита Набокова.
Дочь певицы Славы Александра опубликовала совершенно «голое» фото

К слову, певица Слава также поздравила свою наследницу с 20-летием публикацией редких снимков. На одном из кадров Александра Сланевская запечатлена совсем крохой, на других - уже взрослой девушкой. Поклонники Славы поздравляют дочь и маму с днем рождения и желают юной селебрити огромного счастья. При этом подписчики утверждают - Александра как две капли воды похожа на свою знаменитую родительницу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:30

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