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Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть лишние килограммы после праздников

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов разгадал секрет стройной фигуры.

За лето парню удалось достичь идеального рельефа, он даже помог добиться успеха в похудении своей бывшей девушке Ольге Жариковой.

Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть лишние килограммы после праздников

Накануне Александр написал на своей страничке о том, что может помочь всем желающим избавиться от лишних килограмм. Для того, чтобы получить консультацию, подписчикам нужно просто написать Гобозову лично. Конечно, поклонники предполагают, что бывший участник «Дома-2» бесплатно такую информацию не выдаст, но за гонорар расскажет и даже покажет всё в мельчайших подробностях.

Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть лишние килограммы после праздников

Некоторые писали, что так и не смогли получить ответ от звезды телепроекта, но сам Саша попросил написать ещё раз. Скорее всего, на этот раз он займётся этим вопросом серьёзнее. Ведь на подобных консультациях можно заработать большие деньги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:15

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