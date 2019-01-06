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Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере

Дмитрий Тарасов оказался в затруднительной ситуации. Ведь его карьере футболиста грозит конец.

Напомним, ещё летом судьбу футболиста решал директор ФЛ «Локомотив», но окончательного решения так и не принял. Тарасов находился в подвешенном состоянии длительное время.

Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере

Наконец стало известно, что клуб в данном игроке больше не заинтересован и продлевать контракт они с ним не планируют. Более того, последняя надежда парня попасть в «Крылья Советов» также «накрылась медным тазом». Александр Шикунов сказал, что как футболист Дмитрий больше не актуален.

Теперь Тарасов может остаться совсем без работы, возможно, начал действовать закон бумеранга, считают его хейтеры. Ведь Дмитрий Тарасов, по слухам, изменил знаменитой ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.

Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере

После предательства девушка до сих пор не может прийти в себя. Поклонники в один голос твердят, что парню возвращаются слёзы Ольги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:02

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