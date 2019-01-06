Кристина Асмус и Гарик Харламов трогательно поздравили дочь с первым юбилеем

Кристина Асмус разместила в соцсети фотографию дочери, в комментарии к которой написала много трогательных слов в адрес виновницы торжества. Она назвала Анастасию «самым близким другом», «самым лучшим человеком» и «принцессой». Мама призналась, что каждый день благодарит Бога, за то, что он подарил ей такое чудо, ведь дочь стала смыслом ее жизни. Актриса пообещала девочке, что родители приложат все усилия, чтобы она была самым счастливым человеком на земле.К поздравлениям знаменитой мамы присоединился не менее знаменитый папа Гарик Харламов.Шоумен также разместил в соцсети снимок Анастасии, который сопроводил признаниями дочери в любви. Также папа написал ребенку несколько напутственных слов.Поклонники звездной семьи в комментариях к обоим постам принялись поздравлять наследницу своих кумиров. В адрес ребенка прозвучали пожелания счастья, здоровья, радостного настроения, а также множество других приятных слов.