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Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по отмыванию денег

Известный актер Леонардо Ди Каприо оказался замешан в международной схеме по отмыванию денег и дал в суде свидетельские показания по этому поводу. Соответствующую информацию предоставил источник The Hollywood Reporter.


Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по отмыванию денег

Леонардо Ди Каприо привлечен к судебным разбирательствам в качестве свидетеля по делу о хищении финансовых средств в размере 700 млн. долл. из фонда благосостояния Малайзии. Некоторая сумма этих денег была потрачена на создание картины «Волк с Уолл-стрит», в которой актер исполнил роль центрального персонажа.

Коррупционный скандал затронул и продюсерский центр Леонардо Ди Каприо Red Granite Pictures, участвовавший в производстве фильма о ловком мошеннике.

Заседание суда происходило в закрытом режиме, поэтому информация о содержании показаний голливудской знаменитости отсутствует. Ни доверенное лицо артиста, ни представитель Министерства юстиции США также не прокомментировали судебный процесс.

Ранее стало известно, что экс-подругу Леонардо Ди Каприо обвинили в неуплате налогов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:05

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