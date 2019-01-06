Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по отмыванию денег
Известный актер Леонардо Ди Каприо оказался замешан в международной схеме по отмыванию денег и дал в суде свидетельские показания по этому поводу. Соответствующую информацию предоставил источник The Hollywood Reporter.
Леонардо Ди Каприо привлечен к судебным разбирательствам в качестве свидетеля по делу о хищении финансовых средств в размере 700 млн. долл. из фонда благосостояния Малайзии. Некоторая сумма этих денег была потрачена на создание картины «Волк с Уолл-стрит», в которой актер исполнил роль центрального персонажа.
Коррупционный скандал затронул и продюсерский центр Леонардо Ди Каприо Red Granite Pictures, участвовавший в производстве фильма о ловком мошеннике.
Заседание суда происходило в закрытом режиме, поэтому информация о содержании показаний голливудской знаменитости отсутствует. Ни доверенное лицо артиста, ни представитель Министерства юстиции США также не прокомментировали судебный процесс.
Ранее стало известно, что экс-подругу Леонардо Ди Каприо обвинили в неуплате налогов.
Леонардо Ди Каприо привлечен к судебным разбирательствам в качестве свидетеля по делу о хищении финансовых средств в размере 700 млн. долл. из фонда благосостояния Малайзии. Некоторая сумма этих денег была потрачена на создание картины «Волк с Уолл-стрит», в которой актер исполнил роль центрального персонажа.
Коррупционный скандал затронул и продюсерский центр Леонардо Ди Каприо Red Granite Pictures, участвовавший в производстве фильма о ловком мошеннике.
Заседание суда происходило в закрытом режиме, поэтому информация о содержании показаний голливудской знаменитости отсутствует. Ни доверенное лицо артиста, ни представитель Министерства юстиции США также не прокомментировали судебный процесс.
Ранее стало известно, что экс-подругу Леонардо Ди Каприо обвинили в неуплате налогов.