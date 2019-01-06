Ученые рассказали, о чем свидетельствует желание съесть сладкое, острое или соленое





Если у человека вдруг появилось пристрастие к сладостям, то, возможно, у него повышена кислотность, а также он испытывает нагрузки умственного или нервного характера.Когда человека неожиданное потянуло на соленую еду, то, скорее всего, он переживает стрессовую ситуацию или в его организме происходит воспалительный процесс, связанный с инфекционным заболеванием.Если возник повышенный аппетит съесть что-то горькое или острое, то это может быть свидетельством нескольких опасных моментов для здоровья: накопления в организме токсинов, проблем с пищеварительной системой, сбоев в работе щитовидки.Кислые продукты являются объектом повышенного гастрономического внимания у людей с заболеваниями органов пищеварения, аллергией, недостатком полезных веществ.В случае, когда постоянно хочется съесть жирную пищу, человеку нужно обратить внимание, достаточно ли его организм получает кальций и жирорастворимые витамины, не испытывает ли он чрезмерное физическое напряжение, нет ли у него проблем с избыточным весом.