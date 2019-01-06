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Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с гипертонией

Медики рассказали о пользе семян подсолнечника в борьбе с гипертонией. Соответствующей информацией поделился зарубежный источник Express.


Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с гипертонией

Специалисты отметили, что повышенное кровяное давление является причиной дополнительного стресса и для кровеносной системы, и для организма человека в целом. Если не получить профессиональное лечение, то гипертония может спровоцировать инфаркт или инсульт с летальным исходом. Чтобы предотвратить опасные последствия, ученые рекомендуют каждый день съедать по горсти обычных семечек.

Рассказывая о пользе семян подсолнечника, доктор Джой Бауэр подчеркнул, что этот продукт содержит магний, положительно влияющий на кровяное давление. По его словам, дневная оптимальная порция семечек составляет 80 грамм. Однако не рекомендуется употреблять подсоленные семена подсолнуха, поскольку содержание натрия в рационе должно быть строго ограничено.

Специалисты обращают внимание, что кровяное давление важно контролировать постоянно. Также необходимо правильно питаться, не злоупотреблять солеными продуктами и бороться с избыточным весом.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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