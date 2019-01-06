Эксперты рассказали, почему не надо долго греть мотор





Специалисты отмечают, что в первую очередь прогревание на холостых и низких оборотах отрицательно отразится на автомобилях, оснащенных малолитражными моторами с турбонаддувом. В связи с тем, что мода на них получает все большее распространение, то предостережения экспертов являются весьма актуальными.Измерение ресурса такого устройства производится в моточасах – времени, которое оно фактически отработало за весь период эксплуатации. Выработка ресурса не зависит, совершал ли автомобиль движение или стоял на месте при работающем двигателе. Следовательно, длительное прогревание может послужить причиной ускоренного износа агрегата и досрочно привести его в негодность.Кроме того, в случае частых и продолжительных по времени переводов машины в режим холостых или низких оборотов ухудшается процесс циркуляции масла, перегревается катализатор, на свечах появляются отложения сажи.Безусловно, в некоторых ситуациях автолюбителю не обойтись без прогревания транспортного средства на холостых или низких оборотах. Однако, чтобы не столкнуться с неприятными моментами и не понести дополнительные финансовые затраты, в этом процессе важно соблюдать меру.