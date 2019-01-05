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Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское платье-вышиванку

Кэтрин Зета-Джонс, являющаяся известной британской актрисой, во время каникул на Кубе облачилась в украинское платье-вышиванку. Совместный снимок в компании с супругом Майклом Дугласом звезда обнародовала в своем микроблоге Instagram.

Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское платье-вышиванку

Под данной публикацией киноактриса написала - «Любовь в раю». Пост в течение суток собрал около 117 тысяч одобрительных лайков и свыше 1 тысячи комментариев. Белое короткое платье произведено украинской брендовой компанией Vita Kin.

Ранее аналогичные наряды уже примеряли другие известные звезды, включая Милу Кунис, Сандру Буллок, Николь Кидман.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:33

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