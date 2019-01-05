Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское платье-вышиванку
Кэтрин Зета-Джонс, являющаяся известной британской актрисой, во время каникул на Кубе облачилась в украинское платье-вышиванку. Совместный снимок в компании с супругом Майклом Дугласом звезда обнародовала в своем микроблоге Instagram.
Под данной публикацией киноактриса написала - «Любовь в раю». Пост в течение суток собрал около 117 тысяч одобрительных лайков и свыше 1 тысячи комментариев. Белое короткое платье произведено украинской брендовой компанией Vita Kin.
Ранее аналогичные наряды уже примеряли другие известные звезды, включая Милу Кунис, Сандру Буллок, Николь Кидман.
Под данной публикацией киноактриса написала - «Любовь в раю». Пост в течение суток собрал около 117 тысяч одобрительных лайков и свыше 1 тысячи комментариев. Белое короткое платье произведено украинской брендовой компанией Vita Kin.
Ранее аналогичные наряды уже примеряли другие известные звезды, включая Милу Кунис, Сандру Буллок, Николь Кидман.