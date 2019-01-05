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Американские ученые рассказали о влиянии вина на женскую фигуру

Специалисты из США после исследований выяснили, как вино влияет на организм женщины. Эксперты доказали, что этот калорийный напиток помогает в контроле веса, а также улучшении фигуры.

Американские ученые рассказали о влиянии вина на женскую фигуру


В данном исследовании приняли участие 20 тыс. американских женщин, которые потребляли умеренную дозу вина, набирая при этом в весе медленнее женщин, отказавшихся полностью от алкогольных напитков, но употреблявших минеральную воду и чай. Исследователи считают, что калории, имеющиеся в вине, более благоприятно воздействуют на женскую фигуру в сравнении с прочими напитками. Причина учёным пока не известна, однако, скорей всего, печень выводит токсины, ускоряя метаболизм и способствуя стройности.

Из исследования видно, что пиво и более крепкий алкоголь прибавляют вес. При этом красное вино способствует потере лишнего веса. В научном докладе говорится о необходимости умеренной дозировки, поскольку злоупотребление любыми спиртными напитками может негативно отразиться на здоровье.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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