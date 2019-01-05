Американские ученые рассказали о влиянии вина на женскую фигуру





В данном исследовании приняли участие 20 тыс. американских женщин, которые потребляли умеренную дозу вина, набирая при этом в весе медленнее женщин, отказавшихся полностью от алкогольных напитков, но употреблявших минеральную воду и чай. Исследователи считают, что калории, имеющиеся в вине, более благоприятно воздействуют на женскую фигуру в сравнении с прочими напитками. Причина учёным пока не известна, однако, скорей всего, печень выводит токсины, ускоряя метаболизм и способствуя стройности.Из исследования видно, что пиво и более крепкий алкоголь прибавляют вес. При этом красное вино способствует потере лишнего веса. В научном докладе говорится о необходимости умеренной дозировки, поскольку злоупотребление любыми спиртными напитками может негативно отразиться на здоровье.