АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой

Известная певица Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой. Она призвала актера прекратить терроризировать женщин и начать жить в кайф.

Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой

Ранее много шума вызвало сообщение от брата Елизаветы Шевырковой, на которой женат Марат Башаров. Родственник стал жаловаться, что популярный актер в быту распускает руки. Якобы Башаров сломал нос своей супруге, после чего она попала в больницу.

Впрочем, позднее женщина наотрез отказалась обвинять своего супруга в рукоприкладстве, но, как говорится, осадок остался.

Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой

А недавно Анита Цой решилась высказать собственное мнение по этому поводу. Она заявила, что не знает подробностей семейной жизни Башарова, но от всей души желает актеру прекратить терроризировать женщин и «дать им жить спокойно».

Между тем, Елизавета Шевыркова рассказала в соцсетях, что собирается отправиться на отдых в теплые страны. На вопросы подписчиков, как она это собирается сделать с поломанным носом, она отвечать не стала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google готовит новую версию смартфона с гибким
Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в
Американские ученые рассказали о влиянии вина на
Программа для смартфонов поможет слепым
«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и
Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за
Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым
Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
В Hibom продемонстрировали возможности своего
Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду
Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Светалана Лобода показала трогательные семейные
Экономисты: В 2019 году мир распадётся на
Apple предъявили иск за возгорание, вызванное
Немецкие специалисты создали пищевой сканер для
Выявлен самый мощный на сегодняшний день
Андрей Малахов в кислородной маске напугал
Просмотреть все новости