Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой

Ранее много шума вызвало сообщение от брата Елизаветы Шевырковой, на которой женат Марат Башаров. Родственник стал жаловаться, что популярный актер в быту распускает руки. Якобы Башаров сломал нос своей супруге, после чего она попала в больницу.Впрочем, позднее женщина наотрез отказалась обвинять своего супруга в рукоприкладстве, но, как говорится, осадок остался.А недавно Анита Цой решилась высказать собственное мнение по этому поводу. Она заявила, что не знает подробностей семейной жизни Башарова, но от всей души желает актеру прекратить терроризировать женщин и «дать им жить спокойно».Между тем, Елизавета Шевыркова рассказала в соцсетях, что собирается отправиться на отдых в теплые страны. На вопросы подписчиков, как она это собирается сделать с поломанным носом, она отвечать не стала.