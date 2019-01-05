Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой
Известная певица Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым и его побитой женой. Она призвала актера прекратить терроризировать женщин и начать жить в кайф.
Ранее много шума вызвало сообщение от брата Елизаветы Шевырковой, на которой женат Марат Башаров. Родственник стал жаловаться, что популярный актер в быту распускает руки. Якобы Башаров сломал нос своей супруге, после чего она попала в больницу.
Впрочем, позднее женщина наотрез отказалась обвинять своего супруга в рукоприкладстве, но, как говорится, осадок остался.
А недавно Анита Цой решилась высказать собственное мнение по этому поводу. Она заявила, что не знает подробностей семейной жизни Башарова, но от всей души желает актеру прекратить терроризировать женщин и «дать им жить спокойно».
Между тем, Елизавета Шевыркова рассказала в соцсетях, что собирается отправиться на отдых в теплые страны. На вопросы подписчиков, как она это собирается сделать с поломанным носом, она отвечать не стала.
Ранее много шума вызвало сообщение от брата Елизаветы Шевырковой, на которой женат Марат Башаров. Родственник стал жаловаться, что популярный актер в быту распускает руки. Якобы Башаров сломал нос своей супруге, после чего она попала в больницу.
Впрочем, позднее женщина наотрез отказалась обвинять своего супруга в рукоприкладстве, но, как говорится, осадок остался.
А недавно Анита Цой решилась высказать собственное мнение по этому поводу. Она заявила, что не знает подробностей семейной жизни Башарова, но от всей души желает актеру прекратить терроризировать женщин и «дать им жить спокойно».
Между тем, Елизавета Шевыркова рассказала в соцсетях, что собирается отправиться на отдых в теплые страны. На вопросы подписчиков, как она это собирается сделать с поломанным носом, она отвечать не стала.