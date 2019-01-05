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Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за пределами США

Осенью 2018 года в США представили смартфон версии Palm Phone, который оснащён 3,3-дюймовым дисплеем и позиционируется в качестве компаньона гаджетов с «операционкой» Android. Модель можно будет вскоре приобрести также в других странах.

Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за пределами США

20 января устройство начнут продавать на территории Гонконга. Версию оценили в $380. Цена модели в Соединённых Штатах достигает $350. Гонконгская вариация в отличие от версии, реализуемой в США, взаимодействует с обычной SIM-картой.

Позднее планируются также поставки модели, оснащаемые eSIM. Потенциальным покупателям предложат версии в золотистой и серебристой расцветке.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:48

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