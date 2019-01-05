Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за пределами США
Осенью 2018 года в США представили смартфон версии Palm Phone, который оснащён 3,3-дюймовым дисплеем и позиционируется в качестве компаньона гаджетов с «операционкой» Android. Модель можно будет вскоре приобрести также в других странах.
20 января устройство начнут продавать на территории Гонконга. Версию оценили в $380. Цена модели в Соединённых Штатах достигает $350. Гонконгская вариация в отличие от версии, реализуемой в США, взаимодействует с обычной SIM-картой.
Позднее планируются также поставки модели, оснащаемые eSIM. Потенциальным покупателям предложат версии в золотистой и серебристой расцветке.
20 января устройство начнут продавать на территории Гонконга. Версию оценили в $380. Цена модели в Соединённых Штатах достигает $350. Гонконгская вариация в отличие от версии, реализуемой в США, взаимодействует с обычной SIM-картой.
Позднее планируются также поставки модели, оснащаемые eSIM. Потенциальным покупателям предложат версии в золотистой и серебристой расцветке.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:48