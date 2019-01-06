АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Сети появились первые фото новой версии кроссовера Audi Q4

В Сети появились первые изображения новой версии Audi Q4. На фото немецкий кроссовер одет в камуфляжную плёнку.

В Сети появились первые фото новой версии кроссовера Audi Q4

Российскими независимыми дизайнерами после просмотра данных фото были показаны рендеры новейшего Audi Q4, демонстрирующие предполагаемую внешность кросса. Из изображений видно, что новая версия будет мало чем отличаться от Audi Q3. В отличие от прошлой модификации радиаторная решетка будет иметь вид пчелиных сот. Заднюю часть наделят более острым углом наклона, переработанным агрессивным бампером, а также диффузором.

Прочие данные о версии Audi Q4 являются пока засекреченными. По всей видимости, новинка дебютирует в этом году. Цена на транспортное средство должна начинаться от 2,5 млн. руб.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе
Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по
Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в
Кристина Асмус и Гарик Харламов трогательно
Ученые рассказали, о чем свидетельствует желание
Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на
Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть
Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с
Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере
В Сети появились первые фото новой версии
Эксперты рассказали, почему не надо долго греть
Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала
Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян
Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25
Стали известны самые популярные вопросы от
Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов
Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее
Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную
Aviar выведет на рынок России современную версию
Ученые смогли назвать пять вариантов гибели
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Детали для российских поездов напечатают на
Google готовит новую версию смартфона с гибким
Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в
Американские ученые рассказали о влиянии вина на
Программа для смартфонов поможет слепым
«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и
Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за
Просмотреть все новости