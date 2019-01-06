В Сети появились первые фото новой версии кроссовера Audi Q4
В Сети появились первые изображения новой версии Audi Q4. На фото немецкий кроссовер одет в камуфляжную плёнку.
Российскими независимыми дизайнерами после просмотра данных фото были показаны рендеры новейшего Audi Q4, демонстрирующие предполагаемую внешность кросса. Из изображений видно, что новая версия будет мало чем отличаться от Audi Q3. В отличие от прошлой модификации радиаторная решетка будет иметь вид пчелиных сот. Заднюю часть наделят более острым углом наклона, переработанным агрессивным бампером, а также диффузором.
Прочие данные о версии Audi Q4 являются пока засекреченными. По всей видимости, новинка дебютирует в этом году. Цена на транспортное средство должна начинаться от 2,5 млн. руб.
Российскими независимыми дизайнерами после просмотра данных фото были показаны рендеры новейшего Audi Q4, демонстрирующие предполагаемую внешность кросса. Из изображений видно, что новая версия будет мало чем отличаться от Audi Q3. В отличие от прошлой модификации радиаторная решетка будет иметь вид пчелиных сот. Заднюю часть наделят более острым углом наклона, переработанным агрессивным бампером, а также диффузором.
Прочие данные о версии Audi Q4 являются пока засекреченными. По всей видимости, новинка дебютирует в этом году. Цена на транспортное средство должна начинаться от 2,5 млн. руб.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00