Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
Судмедэксперты рассказали, что смерть Криса Кельми была естественной, а не от алкоголя. У музыканта были проблемы с сердцем, и его состояние здоровья оставляло желать лучшего.
Крис Кельми умер 1 января, а его тело обнаружили в его загородном доме. После этого его доставили в Наро-Фоминский морг, где сотрудники провели необходимые манипуляции. По словам брата артиста Евгения Суслина, они долго ждали документы от судмедэкспертов, разрешающие его захоронение. Однако эксперты в свою очередь заявили, что все передали вовремя. Проведя необходимые анализы, они заключили, что причиной кончины кумира миллионов стал не алкоголь.
Что касается самих похорон, то жена Кельми не хочет делать их публичными. По этой причине все друзья и родственники, включая Суслина, находятся в замешательстве. А последнему еще и приходится отвечать на бесконечное количество звонков. Дату похорон ему также не сообщили.
Крис Кельми умер 1 января, а его тело обнаружили в его загородном доме. После этого его доставили в Наро-Фоминский морг, где сотрудники провели необходимые манипуляции. По словам брата артиста Евгения Суслина, они долго ждали документы от судмедэкспертов, разрешающие его захоронение. Однако эксперты в свою очередь заявили, что все передали вовремя. Проведя необходимые анализы, они заключили, что причиной кончины кумира миллионов стал не алкоголь.
Что касается самих похорон, то жена Кельми не хочет делать их публичными. По этой причине все друзья и родственники, включая Суслина, находятся в замешательстве. А последнему еще и приходится отвечать на бесконечное количество звонков. Дату похорон ему также не сообщили.