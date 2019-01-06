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Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25 000 рублей

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отужинал золотым стейком в Абу-Даби. Стоимость 400 г мясного продукта составила 25 000 рублей.

Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25 000 рублей

Прославленный певец задержался в Абу-Даби из-за фестиваля, в котором приняли участие и другие звезды первой величины российской сцены.

В свободное от выступлений время Филипп Киркоров решил побаловать себя дорогими деликатесами. Один из самых известных поваров во всем мире - Нусрет приготовил изысканное блюдо специально для исполнителя. Поп-король показал фанатам совместный снимок с мастером и его "золотое" произведение кулинарного искусства в личном блоге Instagram.

Поклонники оценили дорогой ужин кумира и восхитились мастерством фирменного повара: "Круто", "Вкусно?", "Браво мастеру", "Крутой повар по мясу", "Повар-огонь", "Этот повар просто маэстро, Филиппу другой и не подходит".

Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25 000 рублей

Артист планирует отправиться после Объединенных Арабских Эмиратов на заслуженные каникулы, которые продлятся больше месяца.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

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