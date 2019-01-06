Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25 000 рублей

Прославленный певец задержался в Абу-Даби из-за фестиваля, в котором приняли участие и другие звезды первой величины российской сцены.В свободное от выступлений время Филипп Киркоров решил побаловать себя дорогими деликатесами. Один из самых известных поваров во всем мире - Нусрет приготовил изысканное блюдо специально для исполнителя. Поп-король показал фанатам совместный снимок с мастером и его "золотое" произведение кулинарного искусства в личном блоге Instagram.Поклонники оценили дорогой ужин кумира и восхитились мастерством фирменного повара: "Круто", "Вкусно?", "Браво мастеру", "Крутой повар по мясу", "Повар-огонь", "Этот повар просто маэстро, Филиппу другой и не подходит".Артист планирует отправиться после Объединенных Арабских Эмиратов на заслуженные каникулы, которые продлятся больше месяца.