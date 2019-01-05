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Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне

Для известного российского актера и телеведущего Игоря Верника столичные правоохранители не стали делать исключений, признав его виновным и оштрафовав на 500 рублей. Поводом для административного взыскания стала езда по пешеходной зоне в Камергерском переулке в Москве.

Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне

Как заявили представители столичных правоохранительных органов, Игоря Верника признали виновным в езде по тротуарам и назначили ему штраф в размере 500 рублей.

Накануне Игоря Верника сняли разъезжающим по московской пешеходной зоне, что вызвало противоречивую общественную реакцию. Прокомментировать ситуацию поспешили официальные представители МХТ имени Чехова, где служит актер. По словам пресс-атташе Марии Малкиной, актеры театра, включая Игоря Верника, имеют особое разрешение на проезд через Камергерский переулок.

Но это объяснение, судя по всему, не удовлетворило власти, если актеру все равно выписали штраф.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:39

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