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Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее забеременеть, чем «совы»

Ученые из Университета Уорвика (Великобритания) во главе с профессором Джеральдином Хартшорном выяснили, что женщинам «жаворонкам» намного проще забеременеть, чем «совам». Это происходит за счет того, что первые чаще ведут здоровый образ жизни. Результаты исследования опубликованы в Daily Mail.

Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее забеременеть, чем «совы»

Авторы исследования провели опрос среди более 100 женщин с целью выяснить у них, в какое время они предпочитают отправляться в постель и вставать. Позже ученые следили за их зачатием при помощи ЭКО, в результате выяснилось, что забеременели ¾ из опрошенных, которые рано покидают постель. Среди «сов» забеременели только 1/3 оппоненток. В итоге эксперты сделали заключение, что среди женщин «жаворонков» реже встречаются курильщики или те, кто страдает от лишнего веса. Следовательно, у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой и низок риск заболеть диабетом. А их прием пищи происходит в правильное время, и они больше двигаются.

Что касается «сов», то их слабое здоровье обусловлено нарушением естественного ритма внутренних часов, который «диктуется» генами. В случае его не соблюдения цепочка разрушается, и снижается возможность зачать ребенка. Специалисты уверены, что данную проблему может решить простая смена образа жизни. Нужно обратить внимание на рацион и привычки.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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