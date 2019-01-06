Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее забеременеть, чем «совы»





Авторы исследования провели опрос среди более 100 женщин с целью выяснить у них, в какое время они предпочитают отправляться в постель и вставать. Позже ученые следили за их зачатием при помощи ЭКО, в результате выяснилось, что забеременели ¾ из опрошенных, которые рано покидают постель. Среди «сов» забеременели только 1/3 оппоненток. В итоге эксперты сделали заключение, что среди женщин «жаворонков» реже встречаются курильщики или те, кто страдает от лишнего веса. Следовательно, у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой и низок риск заболеть диабетом. А их прием пищи происходит в правильное время, и они больше двигаются.Что касается «сов», то их слабое здоровье обусловлено нарушением естественного ритма внутренних часов, который «диктуется» генами. В случае его не соблюдения цепочка разрушается, и снижается возможность зачать ребенка. Специалисты уверены, что данную проблему может решить простая смена образа жизни. Нужно обратить внимание на рацион и привычки.