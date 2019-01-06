Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала холостую жизнь

Наталья Шевель призналась, что рада начать новую жизнь после скандального расставания с Иваном Краско, который на 60 лет её старше. Три года пара прожила под одной крышей, однако разошлась по обоюдному согласию. Артист признавался, будто четвёртая жена не хочет от него рожать и общается с молодыми поклонниками, а Шевель считает, что Краско попросту не относится к ней как к женщине.Муж любил поучать молодую пассию на людях и принимал за большого ребёнка. Когда театральный деятель стал жить с третьей супругой Натальей Вяль, ситуация резко изменилась. По словам Шевель, Краско видит в последней мать своих детей и всячески выражает ей уважение, несмотря на измену.Два месяца назад Вяль приняла неверного супруга обратно, и тот с радостью вернулся к любимым детям, оставив экс-возлюбленную жить со своими родственниками. Актриса понимала о необходимости переезда, но не ждала, что её "выживут" так быстро.Сейчас Шевель уже сняла несколько комнат в центре города, продолжает играть в театре и путешествовать по миру. Особенно артистке полюбился Израиль.