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Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала холостую жизнь

Экс-супруга Ивана Краско Наталья рассказала, как сняла комнату и начала новую холостую жизнь. Из квартиры бывшего мужа актрису буквально выжили.
Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала холостую жизнь

Наталья Шевель призналась, что рада начать новую жизнь после скандального расставания с Иваном Краско, который на 60 лет её старше. Три года пара прожила под одной крышей, однако разошлась по обоюдному согласию. Артист признавался, будто четвёртая жена не хочет от него рожать и общается с молодыми поклонниками, а Шевель считает, что Краско попросту не относится к ней как к женщине.

Муж любил поучать молодую пассию на людях и принимал за большого ребёнка. Когда театральный деятель стал жить с третьей супругой Натальей Вяль, ситуация резко изменилась. По словам Шевель, Краско видит в последней мать своих детей и всячески выражает ей уважение, несмотря на измену.

Два месяца назад Вяль приняла неверного супруга обратно, и тот с радостью вернулся к любимым детям, оставив экс-возлюбленную жить со своими родственниками. Актриса понимала о необходимости переезда, но не ждала, что её "выживут" так быстро.

Сейчас Шевель уже сняла несколько комнат в центре города, продолжает играть в театре и путешествовать по миру. Особенно артистке полюбился Израиль.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 07:00

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