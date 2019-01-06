Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную фигурку в розовом бикини

Представительница американского шоу-бизнеса Мерайя Кери в 2017 году весила более 100 килограмм. Светская львица не только не могла надевать любимые откровенные наряды, но и ощущала огромный дискомфорт. 48-летняя исполнительница решила навсегда избавиться от жировых отложений. Однако для этого артистке пришлось сделать удаление части желудка хирургическим путем.Мерайя Кери тщательно следит за своим весом. Она занимается спортом и правильно питается. Сейчас музыкальный продюсер, актриса, певица и автор песен просто счастлива: можно демонстрировать "фигуру мечты" в откровенных нарядах и не комплексовать.Почитатели творчества Кери порадовались за поп-диву, отметив, что её тело в розовом бикини выглядит потрясающе: "Леди совершенство", "Превосходная", "Красивая женщина", "Королева".