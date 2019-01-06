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Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную фигурку в розовом бикини

Поп-звезда Марайя Кери недавно показала в Instagram подтянутую фигуру в розовом бикини. Похудевшая дива долго боролась с лишним весом, и результат этой борьбы превзошёл все ожидания.

Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную фигурку в розовом бикини

Представительница американского шоу-бизнеса Мерайя Кери в 2017 году весила более 100 килограмм. Светская львица не только не могла надевать любимые откровенные наряды, но и ощущала огромный дискомфорт. 48-летняя исполнительница решила навсегда избавиться от жировых отложений. Однако для этого артистке пришлось сделать удаление части желудка хирургическим путем.

Мерайя Кери тщательно следит за своим весом. Она занимается спортом и правильно питается. Сейчас музыкальный продюсер, актриса, певица и автор песен просто счастлива: можно демонстрировать "фигуру мечты" в откровенных нарядах и не комплексовать.

Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную фигурку в розовом бикини

Почитатели творчества Кери порадовались за поп-диву, отметив, что её тело в розовом бикини выглядит потрясающе: "Леди совершенство", "Превосходная", "Красивая женщина", "Королева".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

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