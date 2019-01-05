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Ученые смогли назвать пять вариантов гибели Вселенной

Не так давно ученые знали только три возможных варианта исчезновения Вселенной, но теперь их мнение изменилось. Свои расчеты они провели благодаря предположительному составу Вселенной: темная энергия (68%), темная материя (27%), излучение 0, 01%, материя нейтрино (0,1%) и нормальная материя (4,9%). Сейчас они готовы назвать уже пять возможных окончаний для пространства шириной в 46 миллиардов световых лет.

Ученые смогли назвать пять вариантов гибели Вселенной

Чтобы разобраться, как именно «закончится» Вселенная, нужно понять, что такое «темная энергия». Она представляет собой космологическую постоянную, которая может подавить все объекты на своем пути в момент расширения. А когда это происходит, то материя становится тоньше, ее плотность снижается, и она становится постоянной. Следующий вариант гибели - это динамичность темной энергии в то время, как материя может стать новой формой энергии, которая при расширении получает способность спровоцировать «разрыв» пространства на куски.

Третий вариант заключается в возможном разложении темной энергии, ведь она может ослабнуть. Если она снизит свою силу до минимума, то это приведет к мерзлоте, а при распаде произойдет Большой Взрыв. Далее возможен вариант перехода темной энергии в другую форму, омолаживающую Вселенную. И пятый вариант заключается в том, что темная энергия может стать нулевой энергией квантового вакуума, что приведет к распаду. Следовательно, это станет причиной разрушения той Вселенной, которую знает современное человечество.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00

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