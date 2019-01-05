Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна за 3 дня до работы





Московский врач Светлана Борисова рассказала о том, как эффективней всего можно перестроить режим сна после долгих каникул. По мнению эксперта, для организма лучше подготовиться к ранним подъёмам впрок, то есть минимум за 3 дня до работы. Помимо пробуждения и сна в одно и то же время, следует исключить дневную дрёму, чтобы к ночи как следует уставать.Также минимизировать нужно напитки с кофеином и чересчур напряжённую умственную деятельность. Готовясь ко сну, лучше заменить гаджеты обычной книгой, чтобы яркий свет не мешал выработке мелатонина. Утром и в середине дня организму необходим яркий свет для бодрого состояния, а вечером его можно приглушить.Ужин рекомендуется съедать за 3 часа до сна. Для него лучше всего подходит белок, который перерабатывается с большим расходом энергии. При проблемах с засыпанием Борисова советует прогулки на воздухе, тёплую ванну или душ, спокойную музыку.Человеку достаточно 7-8 часов полноценного отдыха, а слишком долгий негативно скажется на самочувствии. В целом медики не советуют резко менять режим сна даже в выходные.