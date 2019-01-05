АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна за 3 дня до работы

Россиянам посоветовали восстанавливать привычный режим сна за 3 дня до выхода на работу. Ранние засыпания и подъёмы могут потребовать силы воли.

Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна за 3 дня до работы

Московский врач Светлана Борисова рассказала о том, как эффективней всего можно перестроить режим сна после долгих каникул. По мнению эксперта, для организма лучше подготовиться к ранним подъёмам впрок, то есть минимум за 3 дня до работы. Помимо пробуждения и сна в одно и то же время, следует исключить дневную дрёму, чтобы к ночи как следует уставать.

Также минимизировать нужно напитки с кофеином и чересчур напряжённую умственную деятельность. Готовясь ко сну, лучше заменить гаджеты обычной книгой, чтобы яркий свет не мешал выработке мелатонина. Утром и в середине дня организму необходим яркий свет для бодрого состояния, а вечером его можно приглушить.

Ужин рекомендуется съедать за 3 часа до сна. Для него лучше всего подходит белок, который перерабатывается с большим расходом энергии. При проблемах с засыпанием Борисова советует прогулки на воздухе, тёплую ванну или душ, спокойную музыку.

Человеку достаточно 7-8 часов полноценного отдыха, а слишком долгий негативно скажется на самочувствии. В целом медики не советуют резко менять режим сна даже в выходные.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Детали для российских поездов напечатают на
Google готовит новую версию смартфона с гибким
Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в
Американские ученые рассказали о влиянии вина на
Программа для смартфонов поможет слепым
«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и
Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за
Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым
Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
В Hibom продемонстрировали возможности своего
Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду
Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Светалана Лобода показала трогательные семейные
Экономисты: В 2019 году мир распадётся на
Просмотреть все новости