Google готовит новую версию смартфона с гибким экраном из семейства Pixel
Специалисты компании Google готовят для современного рынка технологий новую версию смартфона, который имеет гибкий экран. Модель будет входить в семейство Pixel.
Прочие подробности и официальный анонс от разработчиков следует ожидать не раньше 2-ой половины текущего года. Устройства с гибким экраном продемонстрировали уже такие компании, как Huawei, LG, ZTE, а также Meizu. В рамках современного рынка технологий вскоре собираются выпустить Galaxy Fold южнокорейской марки Samsung. Устройство презентуют в феврале во время выставки Mobile World Congress, которую проведут на территории Барселоны.
Проект Google имеет также ряд минусов. Цена на такие устройства будет довольно высокой. Между тем, идея гибкого экрана, а также кажущаяся "хрупкость" модели может в итоге отпугивать потенциальных покупателей.
Прочие подробности и официальный анонс от разработчиков следует ожидать не раньше 2-ой половины текущего года. Устройства с гибким экраном продемонстрировали уже такие компании, как Huawei, LG, ZTE, а также Meizu. В рамках современного рынка технологий вскоре собираются выпустить Galaxy Fold южнокорейской марки Samsung. Устройство презентуют в феврале во время выставки Mobile World Congress, которую проведут на территории Барселоны.
Проект Google имеет также ряд минусов. Цена на такие устройства будет довольно высокой. Между тем, идея гибкого экрана, а также кажущаяся "хрупкость" модели может в итоге отпугивать потенциальных покупателей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00