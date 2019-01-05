Google готовит новую версию смартфона с гибким экраном из семейства Pixel





Прочие подробности и официальный анонс от разработчиков следует ожидать не раньше 2-ой половины текущего года. Устройства с гибким экраном продемонстрировали уже такие компании, как Huawei, LG, ZTE, а также Meizu. В рамках современного рынка технологий вскоре собираются выпустить Galaxy Fold южнокорейской марки Samsung. Устройство презентуют в феврале во время выставки Mobile World Congress, которую проведут на территории Барселоны.Проект Google имеет также ряд минусов. Цена на такие устройства будет довольно высокой. Между тем, идея гибкого экрана, а также кажущаяся "хрупкость" модели может в итоге отпугивать потенциальных покупателей.