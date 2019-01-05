«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и женами





Премьера сингла легендарного американского бойз-бэнда прошла вчера, 4 января. В 2018 году «Backstreet Boys» отпраздновали свое 25-летие. Они продолжают радовать фанатов своим творчеством, а последняя работа поп-группы произвела сильное впечатление на общественность.Процесс создания клипа оказался очень интересным и увлекательным. Ведь компанию знаменитостям составили их возлюбленные и наследники. Ролик снимали в уютной семейной атмосфере: в доме, на пикнике, во время игр и отдыха.Брайан Литрелл вместе с супругой актрисой Лиэнн Уоллес, связаны узами брака уже 18 лет. Интересно, что пара познакомилась в 1997 году во время съемок одного из клипов. Сейчас артисты воспитывают 16-летнего сына Бэйли. Семья идеально подошла для кадров в ролике. Как и Кевин Скотт Ричардсон и Кристина Кэй Уиллитс. Певец женился на танцовщице в 2000 году. Их дети 5-летний Максвелл Хэйз и 10-летний Мэйсон Фрей присоединились к родителям на съемках видеоролика.Ник Картер, разбив сердца многим девушкам, все же нашёл свою половинку - Лорен Китт. Девушка в свое время помогла звезде справиться с алкогольной зависимостью и родила сына Одина Рейна.Ещё один участник Хауи Дороу также счастлив в браке с Ли Бониэлло. У пары есть сыновья Джеймс и Холден. А Эй Джей Маклин женился в 2011 году на Рошель Каридис. Кадр с участием пары и милых дочерей Лирик Дин и Эйвы получился самым нежным и трогательным, по мнению фанатов поп-группы.