В Hibom продемонстрировали возможности своего первого смартфона HB01 для стримеров
Представители китайского бренда Hibom представили уникальный смартфон HB01, предназначенный для стримеров и блогеров. В комплект к девайсу будет входить беспроводной микрофон и управляющие кнопки, поэтому пользователю удастся сохранять качество съемки с селфи-палки.
Что касается технических характеристик, то стоит выделить 6,0-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей. В качестве процессора будет функционировать Qualcomm Snapdragon 625, объем ОЗУ – 4 ГБ. Двойная основная камера получит модули на 13+13 Мп, фронтальная – 16+5 Мп. Стоимость гаджета на китайском рынке составит почти 2,8 тысячи юаней или 27,5 тысяч рублей.
По словам производителей, новинка получит современную аудиосистему, обрабатывающую одновременно до четырех звуковых потоков. Выделяется и возможность стабилизации видеозаписей, и программное обеспечение, позволяющее накладывать макияж в прямом эфире.
Что касается технических характеристик, то стоит выделить 6,0-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей. В качестве процессора будет функционировать Qualcomm Snapdragon 625, объем ОЗУ – 4 ГБ. Двойная основная камера получит модули на 13+13 Мп, фронтальная – 16+5 Мп. Стоимость гаджета на китайском рынке составит почти 2,8 тысячи юаней или 27,5 тысяч рублей.
По словам производителей, новинка получит современную аудиосистему, обрабатывающую одновременно до четырех звуковых потоков. Выделяется и возможность стабилизации видеозаписей, и программное обеспечение, позволяющее накладывать макияж в прямом эфире.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:00