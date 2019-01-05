В Hibom продемонстрировали возможности своего первого смартфона HB01 для стримеров





Что касается технических характеристик, то стоит выделить 6,0-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей. В качестве процессора будет функционировать Qualcomm Snapdragon 625, объем ОЗУ – 4 ГБ. Двойная основная камера получит модули на 13+13 Мп, фронтальная – 16+5 Мп. Стоимость гаджета на китайском рынке составит почти 2,8 тысячи юаней или 27,5 тысяч рублей.По словам производителей, новинка получит современную аудиосистему, обрабатывающую одновременно до четырех звуковых потоков. Выделяется и возможность стабилизации видеозаписей, и программное обеспечение, позволяющее накладывать макияж в прямом эфире.