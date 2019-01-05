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Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился архивным снимком 1993 года

Известный российский музыкант и продюсер Максим Фадеев решил поделиться со своими подписчиками в Instagram воспоминаниями из далекого 1993 года. Он опубликовал снимок, где сидит в компании музыкальной группы «Конвой».

Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился архивным снимком 1993 года

Максим Фадеев на фотографии значительно стройнее, чем в настоящее время. Хотя он и заявлял, что уже успел сбросить почти 70 кг, ему все равно еще нужно худеть, чтобы достичь прежней фигуры. Под своим постом продюсер написал так: «Ой, нарвался на старое фото! Группа «Конвой». Думаю, год 1993. По-моему, доволен только я?».

Читатели блога Максима Фадеева высоко оценили его внешний вид в молодости и отметили, что его доброта осталась с ним до сих пор. Многие посоветовали ему сбрить бороду, чтобы стать еще моложе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:30

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