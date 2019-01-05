Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился архивным снимком 1993 года

Максим Фадеев на фотографии значительно стройнее, чем в настоящее время. Хотя он и заявлял, что уже успел сбросить почти 70 кг, ему все равно еще нужно худеть, чтобы достичь прежней фигуры. Под своим постом продюсер написал так: «Ой, нарвался на старое фото! Группа «Конвой». Думаю, год 1993. По-моему, доволен только я?».Читатели блога Максима Фадеева высоко оценили его внешний вид в молодости и отметили, что его доброта осталась с ним до сих пор. Многие посоветовали ему сбрить бороду, чтобы стать еще моложе.