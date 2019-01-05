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Капитан сборной России по хоккею обругал матом трибуны в Ванкувере

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин обругал матом трибуны болельщиков США. Молодой форвард отказался принять приз лучшего игрока команды.

Капитан сборной России по хоккею обругал матом трибуны в Ванкувере

Хоккеист Клим Костин, проиграв в полуфинале чемпионата со счётом 1:2 американцам, набросился на трибуны с матерными ругательствами. Расстроил капитана команды проигрыш в Ванкувере, после которого прошла церемония награждения лучших игроков молодёжной сборной. 19-летнему спортсмену вручили часы и попросили сфотографироваться с призом. Однако Костин был так раздосадован, что оставил подарок на борту и бросил свой шлем об лёд.

На такие действия трибуна неодобрительно загудела, чем спровоцировала игрока на матерные ругательства на английском. Поскольку инцидент сняли на камеру болельщики, он получил широкую огласку. Осознав своё поведение, Костин решил извиниться перед публикой и коллегами.

В Twitter он написал большой пост, где признался, что тяжело и болезненно принял поражение команды. Костин сказал, что вёл себя ужасно и просит прощения у болельщиков и американских хоккеистов. Спортсмену бы не хотелось таким способом представлять свою страну и сборную.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:59

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